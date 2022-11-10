Враг не делает нам подарков — Зеленский

Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы всего этого добиваемся в борьбе. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.