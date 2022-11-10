Враг не делает нам подарков — Зеленский
Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы всего этого добиваемся в борьбе. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 08:03;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли».…".