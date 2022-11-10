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Враг не делает нам подарков — Зеленский

Политика 08:03   10.11.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
Враг не делает нам подарков — Зеленский

Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы всего этого добиваемся в борьбе. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 08:03;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли».…".