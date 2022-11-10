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Ворог не робить нам подарунків – Зеленський

Політика 08:03   10.11.2022
Володимир Зеленський
Президент України
Ворог не робить нам подарунків – Зеленський

Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить “жестів доброї волі”. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 08:03;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить “жестів доброї волі”.…".