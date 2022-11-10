Ворог не робить нам подарунків – Зеленський
Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить “жестів доброї волі”. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.
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Ви читали новину: «Ворог не робить нам подарунків – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 08:03;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить “жестів доброї волі”.…".