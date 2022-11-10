Ворог не робить нам подарунків – Зеленський

Ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить “жестів доброї волі”. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.