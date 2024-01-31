Для президента правильнее избавиться от создателей «теплой ванны» — нардеп
Фото: скриншот
Первые полосы мировых СМИ снова об Украине. Правда, не так, как нам сейчас нужно, потому что там о расколе, а не о единстве. FT, BBC, The Economist, NYT. И совсем не так, как хотелось бы Банковой. Не тот портрет. На фото – не Зеленский. Залужный… Эти статьи приближают развязку и кадровые решения. Хотя для президента было бы правильнее избавиться от тех, кто держал его в теплой ванне скорой победы и накручивает на ненависть ко всем вокруг.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Геращенко, Залужный, Зеленский, отставка, сми;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Для президента правильнее избавиться от создателей «теплой ванны» — нардеп»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:08;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые полосы мировых СМИ снова об Украине. Правда, не так, как нам сейчас нужно, потому что там о расколе, а…".