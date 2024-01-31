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Для президента правильнее избавиться от создателей «теплой ванны» — нардеп

Политика 11:08   31.01.2024
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
Для президента правильнее избавиться от создателей «теплой ванны» — нардеп Фото: скриншот

Первые полосы мировых СМИ снова об Украине. Правда, не так, как нам сейчас нужно, потому что там о расколе, а не о единстве. FT, BBC, The Economist, NYT. И совсем не так, как хотелось бы Банковой. Не тот портрет. На фото – не Зеленский. Залужный… Эти статьи приближают развязку и кадровые решения. Хотя для президента было бы правильнее избавиться от тех, кто держал его в теплой ванне скорой победы и накручивает на ненависть ко всем вокруг.

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые полосы мировых СМИ снова об Украине. Правда, не так, как нам сейчас нужно, потому что там о расколе, а…".