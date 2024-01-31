Для президента правильніше позбавитися творців “теплої ванни” – нардепка
Фото: скриншот
Перші шпальта світових ЗМІ знову про Україну. Правда, не так, як нам зараз потрібно, бо там про розкол, а не про єдність. FT, ВВС, The Economist, NYT. Й зовсім не так, як хотілося б Банковій. Не той портрет. На фото – не Зеленський. Залужний… Ці статті наближають розвʼязку і кадрові рішення. Хоч для президента було б правильніше позбутися тих, хто тримав його в теплій ванні швидкої перемоги та накручує на ненависть до всіх навколо.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Геращенко, Залужный, Зеленський, отставка, сми;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 11:08;
Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші шпальта світових ЗМІ знову про Україну. Правда, не так, як нам зараз потрібно, бо там про розкол, а не…".