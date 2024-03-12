В отдельных регионах РФ «развернулись предвыборные дебаты» — Машовец
За пять дней до кремлевского «электорального акта» в отдельных регионах ри-фи развернулись предвыборные дебаты, причем достаточно оживленные… Ну, еще можно Сибирский батальон поздравить с публичным боевым дебютом…
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- Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: бєлгород, Белгород, выборы, легион свобода россии, Машовець;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 11:07;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За пять дней до кремлевского «электорального акта» в отдельных регионах ри-фи развернулись предвыборные дебаты, причем достаточно оживленные… Ну, еще можно…".