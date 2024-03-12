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В окремих регіонах РФ “розгорнулися передвиборчі дебати” – Машовець

Події 11:07   12.03.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
В окремих регіонах РФ “розгорнулися передвиборчі дебати” – Машовець
За п’ять днів до кремлівського “електорального акту” в окремих регіонах ри-фи розгорнулись передвиборчі дебати, причому досить жваві… Ну, ще можна Сибірський батальйон привітати з публічним бойовим дебютом…
Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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Ви читали новину: «В окремих регіонах РФ “розгорнулися передвиборчі дебати” – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "За п’ять днів до кремлівського “електорального акту” в окремих регіонах ри-фи розгорнулись передвиборчі дебати, причому досить жваві… Ну, ще можна…".