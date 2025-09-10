Live
Тестирование систем НАТО запущено — СНБО Украины

Мир 09:35   10.09.2025
Андрей Коваленко
руководитель ЦПД СНБО
Тестирование систем НАТО запущено — СНБО Украины Фото: Андрей Коваленко/instagram

Бои с мигрантами на границах Беларуси и Польши, кабельные диверсии от свр рф в Балтийском море, диверсии в Германии, дроны-шпионы над полигонами, сознательная атака «Шахедами» Польши. Это все россия. До сих пор серьезного ответа на это от Запада не последовало. Если и не будет – война в Балтии и Европе может произойти даже быстрее, чем через четыре — шесть лет. Темпы наращивания ракет и дронов россиянами свидетельствуют о накоплении под континентальную войну… Часть информационной составляющей здесь действительно велика — в этом году ничего не будет, и в следующем тоже. Но тестирование систем НАТО запущено, и от реакций россия будет корректировать планы потенциального нападения на Балтию.

Автор: Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО
