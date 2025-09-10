Live
  • Ср 10.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.12
  • EUR 48.29

Тестування систем НАТО запущено – РНБО України

Події 09:35   10.09.2025
Андрій Коваленко
керівник ЦПД РНБО
Тестування систем НАТО запущено – РНБО України Фото: Андрій Коваленко/інстаграм

Бої з мігрантами на кордонах білорусі та Польщі, кабельні диверсії від сзр рф в Балтійському морі, диверсії в Німеччині, дрони-шпигуни над полігонами, свідома атака “шахедами” Польщі. Це все росія. Досі серйозної відповіді на це від Заходу не було. Якщо і не буде – війна в Балтії та Європі може статися навіть швидше, ніж за чотири – шість років. Темпи нарощування ракет і дронів росіянами свідчать про накопичення під континентальну війну… Частина інформаційної складової тут справді велика – цього року нічого не буде, і наступного також. Але тестування систем НАТО запущено, і від реакцій росія коригуватиме плани потенційного нападу на Балтію.

Автор: Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО
Популярно
У Лозовій скасували погодинні відключення світла
У Лозовій скасували погодинні відключення світла
10.09.2025, 10:49
Тепловики показали, як у Шевченківському районі готуються до холодів
Тепловики показали, як у Шевченківському районі готуються до холодів
10.09.2025, 10:12
Росіяни “Куп’янськ взяли у кредит” – що це означає, пояснив Коваленко
Росіяни “Куп’янськ взяли у кредит” – що це означає, пояснив Коваленко
10.09.2025, 09:35
Росія атакувала Польщу БпЛА: Туск поінформував НАТО
Росія атакувала Польщу БпЛА: Туск поінформував НАТО
10.09.2025, 08:38
Новини Харкова — головне за 10 вересня: пожежі, бої, обстріли
Новини Харкова — головне за 10 вересня: пожежі, бої, обстріли
10.09.2025, 10:53
Четверо поранених, горіли луки: як минула доба за даними Синєгубова
Четверо поранених, горіли луки: як минула доба за даними Синєгубова
10.09.2025, 08:53

Новини за темою:

09:28
Або ви, або вас. Але точно без нас – нардеп європейцям після атаки на Польщу
09:21
Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати – Зеленський
11:46
«Готуватися треба не до миру, а до 500-700 ударів на добу» – Ярославський
08:16
Троє поранених – Терехов розповів про наслідки атаки БпЛА на Харків
07:56
Наслідки ударів по Харкову: двоє загиблих, 30 поранених, військовий шпиталь

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Тестування систем НАТО запущено – РНБО України»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бої з мігрантами на кордонах білорусі та Польщі, кабельні диверсії від сзр рф в Балтійському морі, диверсії в Німеччині, дрони-шпигуни…".