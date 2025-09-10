Тестування систем НАТО запущено – РНБО України

Бої з мігрантами на кордонах білорусі та Польщі, кабельні диверсії від сзр рф в Балтійському морі, диверсії в Німеччині, дрони-шпигуни над полігонами, свідома атака “шахедами” Польщі. Це все росія. Досі серйозної відповіді на це від Заходу не було. Якщо і не буде – війна в Балтії та Європі може статися навіть швидше, ніж за чотири – шість років. Темпи нарощування ракет і дронів росіянами свідчать про накопичення під континентальну війну… Частина інформаційної складової тут справді велика – цього року нічого не буде, і наступного також. Але тестування систем НАТО запущено, і від реакцій росія коригуватиме плани потенційного нападу на Балтію.