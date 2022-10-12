Харків’янки кілька місяців в’язали вовняні шкарпетки для бійців ЗСУ (фото)
141 пару вовняних шкарпеток, зв’язаних мешканками Новобаварського району Харкова, відправили 12 жовтня на передову 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”.
Теплі шкарпетки для захисників жінки та діти в’язали протягом кількох місяців, повідомили у райадміністрації.
“Нашу країну боронить чимало відважних людей. Ми пишаємося кожним із них за героїзм та витримку. Віримо, що теплі речі обов’язково зігріють їх та стануть у нагоді”, – зазначили там.
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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 93 бригада, бойцы, ЗСУ, носки, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янки кілька місяців в’язали вовняні шкарпетки для бійців ЗСУ (фото)".