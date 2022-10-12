Харків’янки кілька місяців в’язали вовняні шкарпетки для бійців ЗСУ (фото)

141 пару вовняних шкарпеток, зв’язаних мешканками Новобаварського району Харкова, відправили 12 жовтня на передову 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”.

Теплі шкарпетки для захисників жінки та діти в’язали протягом кількох місяців, повідомили у райадміністрації.

“Нашу країну боронить чимало відважних людей. Ми пишаємося кожним із них за героїзм та витримку. Віримо, що теплі речі обов’язково зігріють їх та стануть у нагоді”, – зазначили там.