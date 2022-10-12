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Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)

Общество 22:08   12.10.2022
Елена Нагорная
Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото) Фото: Харьковский горсовет

141 пару шерстяных носков, связанных жительницами Новобаварского района Харькова, отправили 12 октября на передовую 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».

Теплые носки для защитников женщины и дети вязали в течение нескольких месяцев, сообщили в райадминистрации.

«Нашу страну защищает немало отважных людей. Мы гордимся каждым из них за героизм и выдержку. Верим, что теплые вещи обязательно согреют их и пригодятся», — отметили там.

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Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 22:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)".