Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)
Фото: Харьковский горсовет
141 пару шерстяных носков, связанных жительницами Новобаварского района Харькова, отправили 12 октября на передовую 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».
Теплые носки для защитников женщины и дети вязали в течение нескольких месяцев, сообщили в райадминистрации.
«Нашу страну защищает немало отважных людей. Мы гордимся каждым из них за героизм и выдержку. Верим, что теплые вещи обязательно согреют их и пригодятся», — отметили там.
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Категории: Общество, Харьков; Теги: 93 бригада, бойцы, ВСУ, носки, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)".