Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)

141 пару шерстяных носков, связанных жительницами Новобаварского района Харькова, отправили 12 октября на передовую 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».

Теплые носки для защитников женщины и дети вязали в течение нескольких месяцев, сообщили в райадминистрации.

«Нашу страну защищает немало отважных людей. Мы гордимся каждым из них за героизм и выдержку. Верим, что теплые вещи обязательно согреют их и пригодятся», — отметили там.