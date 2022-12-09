“Чому в мене немає світла, а в сусіда є?”: роз’яснення Харківобленерго

В АТ “Харківобленерго” нагадують абонентам, що вимикати електроенергію можуть як за погодинним (тобто плановим) графіком, так і за аварійними, вони бувають звичайні та спеціальні.

Графік погодинних відключень діє щодня, з 7:00 до 22:00, складається з 12 черг та змінюється щотижня. Тривалість вимкнення світла становить 3 години. Із цим графіком можна ознайомитись на сайті АТ “Харківобленерго”, розповідають у компанії.

Щоб дізнатися, коли не буде світла, потрібно:

1. Відкрити форму на сайті “Харківобленерго”.

2. Вибрати зі списку ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.

3. Натиснути “Перевірити”.

Водночас енергетики зазначають, що ця форма дійсна лише для планових відключень.

Якщо виникає порушення балансу між виробленням електроенергії та її споживанням, застосовується графік аварійних відключень, щоб енергетики мали змогу провести ремонти на об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних ударів.

“Щодня національна енергетична компанія “Укренерго” доводить до операторів розподілу так звані ліміти, тобто вказує, який обсяг електроенергії область може споживати зараз, щоб зберегти баланс в єдиній енергетичній системі. Якщо планових відключень для цього недостатньо, обленерго змушені застосовувати додаткові обмеження та черги погодинних відключень розширюються або доповнюються. Зробити це диспетчер зобов’язаний терміново – протягом 15 хвилин, тому обленерго позбавлене можливості попередити споживачів заздалегідь”, – пояснили в компанії.

Є ще один тип – спеціальний графік аварійних відключень , який НЕК “Укренерго” вимагає застосувати в екстрених випадках. Тоді світло може зникнути більше ніж на 3-4 години. Така ситуація була у Харкові та області після останнього масованого ракетного обстрілу України.

У Харківобленерго наголошують, що аварійні відключення застосовуються не обов’язково лише у тій області, де нещодавно були ракетні удари. Після восьмої атаки на енергетичну систему їх запровадили у всіх регіонах України.

Також у компанії відповіли на одне з найпоширеніших питань: “Чому мого будинку у графіку немає, а світло вимкнули?”

“Може бути кілька причин: чергу довелося розширити через те, що область не вкладається у доведені ліміти НЕК “Укренерго”; застосовані графіки аварійних або спеціальних аварійних відключень. У цьому випадку також може збільшуватися тривалість відключення, хоча обленерго намагаються вимикати електрику не більше , ніж на 4 години”, – пояснили в обленерго.

І ще одне питання: “Чому в мене немає світла, а в сусіда є?”

“Усі графіки відключень складаються таким чином, щоб працювала критична інфраструктура: теплові мережі, насосні станції, лікарні, військові об’єкти, метро, наземний електротранспорт та інші об’єкти. Частіше за все вони заживлені не окремо, а на одній лінії з житловими будинками. У такому разі ці будинки також не відключаються”, – додали енергетики.

Раніше «Харківобленерго» оприлюднило погодинний графік відключення світла на період з 12 по 18 грудня. У компанії запевнили, що його сформовано таким чином, щоб абоненти знеструмлювалися рівномірно.