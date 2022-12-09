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«Харківобленерго» оприлюднили графік віялових відключень світла на тиждень

Суспільство 16:19   09.12.2022
Оксана Якушко
«Харківобленерго» оприлюднили графік віялових відключень світла на тиждень

Від 12 грудня в Харківській області діятиме новий графік відключення електроенергії, повідомили у АТ «Харківобленерго».

«У новому графіку розширено список адрес за чергами таким чином, щоб відключення відбувалися більш рівномірно. Ми переглянули список адрес за кожною чергою і продовжуємо над цим працювати», – зазначили в «Харківобленерго».

Щодня буде 12 черг відключення світла, максимальна тривалість при плановому відключенні – 3 години.

Графік можна подивитися за посиланням.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 16:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 12 грудня в Харківській області діятиме новий графік відключення електроенергії, повідомили у АТ «Харківобленерго».".