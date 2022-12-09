«Харківобленерго» оприлюднило графік віялових відключень світла на тиждень
Від 12 грудня в Харківській області діятиме новий графік відключення електроенергії, повідомили у АТ «Харківобленерго».
«У новому графіку розширено список адрес за чергами таким чином, щоб відключення відбувалися більш рівномірно. Ми переглянули список адрес за кожною чергою і продовжуємо над цим працювати», – зазначили в «Харківобленерго».
Щодня буде 12 черг відключення світла, максимальна тривалість при плановому відключенні – 3 години.
Графік можна подивитися за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 16:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 12 грудня в Харківській області діятиме новий графік відключення електроенергії, повідомили у АТ «Харківобленерго».".