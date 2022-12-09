«Харківобленерго» оприлюднило графік віялових відключень світла на тиждень

Від 12 грудня в Харківській області діятиме новий графік відключення електроенергії, повідомили у АТ «Харківобленерго».

«У новому графіку розширено список адрес за чергами таким чином, щоб відключення відбувалися більш рівномірно. Ми переглянули список адрес за кожною чергою і продовжуємо над цим працювати», – зазначили в «Харківобленерго».

Щодня буде 12 черг відключення світла, максимальна тривалість при плановому відключенні – 3 години.

Графік можна подивитися за посиланням.