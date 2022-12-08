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Планові відключення, – Синєгубов про електропостачання на Харківщині

Суспільство 19:21   08.12.2022
Олена Нагорна
Планові відключення, – Синєгубов про електропостачання на Харківщині

У Харківській області відновили функціонування всі об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені внаслідок ударів російських військових.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.

“Ми залежимо від загальнонаціональної ситуації з електропостачанням, але наразі в нас абсолютно всі об’єкти критичної інфраструктури, які були пошкоджені, які були під ударами, вони в тому чи іншому вигляді відновили своє функціонування. Ми стабілізували цю ситуацію. У нас проводяться планові відключення, які залежать напряму від ситуації в Укренерго по національній мережі”, – зазначив Синєгубов.

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Щодо деокупованих територій, то там відновили електропостачання 80% абонентів, додав голова ХОВА.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Планові відключення, – Синєгубов про електропостачання на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 19:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області відновили функціонування всі об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені внаслідок ударів російських військових.".