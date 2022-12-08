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Обленерго терміново звернулося до мешканців Харківщини щодо відключень світла

Суспільство 09:55   08.12.2022
Оксана Горун

В області вже діють графіки аварійних відключень, але жителів Харківщини просять ще зменшити енергоспоживання.

 “АТ “Харківобленерго” терміново звертається до мешканців Харкова та Харківської області. Енергетики Харківщини наполегливо просять вас прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання! На території області вже з 7:00 діють графіки аварійних відключень, але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається надто високий рівень споживання. НЕК “Укренерго” просить Харківщину перейти в доведені ліміти”, – повідомила пресслужба “Харківобленерго”.

Читайте також:  На Харківщині застосували аварійний графік відключення світла – мер

Якщо споживання електроенергії в області скоротиться, то можливі додаткові аварійні відключення.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 09:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В області вже діють графіки аварійних відключень, але жителів Харківщини просять ще зменшити енергоспоживання".