Обленерго терміново звернулося до мешканців Харківщини щодо відключень світла

В області вже діють графіки аварійних відключень, але жителів Харківщини просять ще зменшити енергоспоживання.

“АТ “Харківобленерго” терміново звертається до мешканців Харкова та Харківської області. Енергетики Харківщини наполегливо просять вас прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання! На території області вже з 7:00 діють графіки аварійних відключень, але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається надто високий рівень споживання. НЕК “Укренерго” просить Харківщину перейти в доведені ліміти”, – повідомила пресслужба “Харківобленерго”.

Якщо споживання електроенергії в області скоротиться, то можливі додаткові аварійні відключення.