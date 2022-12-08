Облэнерго срочно обратилось к жителям Харьковщины об аварийных отключениях

В области уже действуют графики аварийных отключений, но жителей Харьковщины просят еще уменьшить энергопотребление.

«АО «Харьковоблэнерго» срочно обращается к жителям Харькова и Харьковской области. Энергетики Харьковщины настойчиво просят вас прямо сейчас по возможности уменьшить электропотребление! На территории области уже с 7:00 действуют графики аварийных отключений, но, к сожалению, несмотря на принятые меры, в системе до сих пор сохраняется слишком высокий уровень потребления. НЭК «Укрэнерго» просит Харьковщину перейти в доведенные лимиты», — сообщила пресс-служба «Харьковоблэнерго».

Если потребление электроэнергии в области на сократится, то возможны дополнительные аварийные отключения.