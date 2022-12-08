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На Харьковщине применили аварийный график отключения света — мэр

Общество 09:04   08.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине применили аварийный график отключения света — мэр

Мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев сообщил о том, что 8 декабря происходят аварийные отключения электричества.

«Как сообщает Первомайский РЭС, сегодня, в результате дефицита в энергосети, применен аварийный график отключений. Время включения света неизвестно. Ждите сообщения», — написал Бакшеев в telegram.

Напомним, 7 декабря внезапно исчез свет в Лозовой — город отключили без предупреждения. В результате жители остались не только без электричества, но и без воды. Котельные перевели на работу на генераторах.

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    • В целом ситуацию на востоке Украины в «Укрэнерго» вчера признали «сложной». По данным энергетиков, недавними обстрелами повреждены несколько инфраструктурных объектов. А низкие температуры дополнительно усложняют ситуацию.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 09:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев сообщил о том, что 8 декабря происходят аварийные отключения электричества".