На Харьковщине применили аварийный график отключения света — мэр
Мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев сообщил о том, что 8 декабря происходят аварийные отключения электричества.
«Как сообщает Первомайский РЭС, сегодня, в результате дефицита в энергосети, применен аварийный график отключений. Время включения света неизвестно. Ждите сообщения», — написал Бакшеев в telegram.
Напомним, 7 декабря внезапно исчез свет в Лозовой — город отключили без предупреждения. В результате жители остались не только без электричества, но и без воды. Котельные перевели на работу на генераторах.
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В целом ситуацию на востоке Украины в «Укрэнерго» вчера признали «сложной». По данным энергетиков, недавними обстрелами повреждены несколько инфраструктурных объектов. А низкие температуры дополнительно усложняют ситуацию.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 09:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев сообщил о том, что 8 декабря происходят аварийные отключения электричества".