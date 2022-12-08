На Харківщині застосували аварійний графік відключення світла – мер
Мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив, що 8 грудня відбуваються аварійні відключення електрики.
“Як повідомляє Первомайський РЕМ, сьогодні, внаслідок дефіциту в енергомережі, застосовано аварійний графік відключень. Час включення світла невідомий. Чекайте на повідомлення”, – написав Бакшеєв у телеграмі.
Нагадаємо, 7 грудня раптово зникло світло в Лозовій – місто відключили без попередження. У результаті мешканці залишилися не лише без електрики, а й без води. Котельні перевели на роботу на генераторах.
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Загалом ситуацію на сході України в “Укренерго” вчора визнали “складною”. За даними енергетиків, нещодавніми обстрілами пошкоджено кілька інфраструктурних об’єктів. А низькі температури додатково ускладнюють ситуацію.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 09:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив, що 8 грудня відбуваються аварійні відключення електрики".