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На Харківщині застосували аварійний графік відключення світла – мер

Суспільство 09:04   08.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині застосували аварійний графік відключення світла – мер

Мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив, що 8 грудня відбуваються аварійні відключення електрики.

“Як повідомляє Первомайський РЕМ, сьогодні, внаслідок дефіциту в енергомережі, застосовано аварійний графік відключень. Час включення світла невідомий. Чекайте на повідомлення”, – написав Бакшеєв у телеграмі.

Нагадаємо, 7 грудня раптово зникло світло в Лозовій – місто відключили без попередження. У результаті мешканці залишилися не лише без електрики, а й без води. Котельні перевели на роботу на генераторах.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 09:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв повідомив, що 8 грудня відбуваються аварійні відключення електрики".