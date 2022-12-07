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Відключення світла на Харківщині та в Україні: “Ситуація складна” – Укренерго

Суспільство 11:43   07.12.2022
Оксана Горун
Відключення світла на Харківщині та в Україні: “Ситуація складна” – Укренерго

В Укренерго повідомили, що станом на 11:00 7 грудня ситуація з електропостачанням на сході країни – складна. У деяких регіонах – аваріні відключення.

“Зберігається складна ситуація на сході країни – ворог учора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, тоді як температура в цьому регіоні досягла позначки – 17 С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи”, – повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

Відключення світла: інформація Укренерго на 7 грудня

Загалом у країні зберігається дефіцит електроенергії, в окремих регіонах діють аварійні відключення.

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“Станом на 11:00 7 грудня триває поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, відключених через пошкодження електромереж, до планових показників”, – зазначили енергетики.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 11:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Укренерго повідомили, що станом на 11:00 7 грудня ситуація з електропостачанням на сході країни – складна. У деяких регіонах – аваріні відключення".