Отключения света на Харьковщине и в Украине: «Ситуация сложная» — Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, что, по состоянию на 11:00 7 декабря ситуация с электроснабжением на востоке страны — сложная. В некоторых регионах — авайриные отключения.

«Сохраняется сложная ситуация на востоке страны – враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки — 17 С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

В целом по стране сохраняется дефицит электроэнергии, в отдельных регионах действуют аварийные отключения.

«По состоянию на 11.00 7 декабря продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключенных из-за повреждения электросетей, к плановым показателям», — отметили энергетики.