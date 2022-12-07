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Отключения света на Харьковщине и в Украине: «Ситуация сложная» — Укрэнерго

Общество 11:43   07.12.2022
Оксана Горун
Отключения света на Харьковщине и в Украине: «Ситуация сложная» — Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили, что, по состоянию на 11:00 7 декабря ситуация с электроснабжением на востоке страны — сложная. В некоторых регионах — авайриные отключения.

«Сохраняется сложная ситуация на востоке страны – враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки — 17 С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Отключения света: информация Укрэнерго на 7 декабря

В целом по стране сохраняется дефицит электроэнергии, в отдельных регионах действуют аварийные отключения.

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«По состоянию на 11.00 7 декабря продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключенных из-за повреждения электросетей, к плановым показателям», — отметили энергетики.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 11:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Укрэнерго сообщили, что, по состоянию на 11:00 7 декабря ситуация с электроснабжением на востоке страны — сложная. В некоторых регионах — авайриные отключения".