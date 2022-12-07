Отключения света на Харьковщине и в Украине: «Ситуация сложная» — Укрэнерго
В Укрэнерго сообщили, что, по состоянию на 11:00 7 декабря ситуация с электроснабжением на востоке страны — сложная. В некоторых регионах — авайриные отключения.
«Сохраняется сложная ситуация на востоке страны – враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки — 17 С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
В целом по стране сохраняется дефицит электроэнергии, в отдельных регионах действуют аварийные отключения.
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«По состоянию на 11.00 7 декабря продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки. На атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключенных из-за повреждения электросетей, к плановым показателям», — отметили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Укрэнерго сообщили, что, по состоянию на 11:00 7 декабря ситуация с электроснабжением на востоке страны — сложная. В некоторых регионах — авайриные отключения".