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В городе на Харьковщине — аварийное отключение света (обновлено)

Общество 10:53   07.12.2022
Оксана Горун
В городе на Харьковщине — аварийное отключение света (обновлено)

Об аварийном отключении света в Лозовой на Харьковщине сообщили местные СМИ.

«В Лозовой аварийное обесточивание. Срок пока не определен. Жителей просят иметь необходимый запас воды на 3 дня, заряженные телефоны и павербанки», — сказано в сообщении паблика LozovaNews.

Позже в комментарии «Суспільному» информацию об отключении водоснабжения и света в Лозовой подтвердил заместитель председателя Лозовского горсовета Денис Петренко. Котельные, отапливающие город, переводят на работу на генераторах. Петренко заявил, что энергетики не предупредили городские власти заранее о планируемом отключении. Информации о том, когда появятся свет и вода, на данный момент нет.

Незадолго до появления информации об обсесточивании Лозовой в Харьковской области слышали взрывы. О них сообщали в том числе жители Харькова, однако официальных сообщений о «прилетах» не было.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 10:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об аварийном отключении света в Лозовой на Харьковщине сообщили местные СМИ".