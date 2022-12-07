В городе на Харьковщине — аварийное отключение света (обновлено)

Об аварийном отключении света в Лозовой на Харьковщине сообщили местные СМИ.

«В Лозовой аварийное обесточивание. Срок пока не определен. Жителей просят иметь необходимый запас воды на 3 дня, заряженные телефоны и павербанки», — сказано в сообщении паблика LozovaNews.

Позже в комментарии «Суспільному» информацию об отключении водоснабжения и света в Лозовой подтвердил заместитель председателя Лозовского горсовета Денис Петренко. Котельные, отапливающие город, переводят на работу на генераторах. Петренко заявил, что энергетики не предупредили городские власти заранее о планируемом отключении. Информации о том, когда появятся свет и вода, на данный момент нет.

Незадолго до появления информации об обсесточивании Лозовой в Харьковской области слышали взрывы. О них сообщали в том числе жители Харькова, однако официальных сообщений о «прилетах» не было.