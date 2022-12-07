У місті на Харківщині – аварійне відключення світла (оновлено)
Про аварійне відключення світла в Лозовій на Харківщині повідомили місцеві ЗМІ.
“У Лозовій аварійне знеструмлення. Термін поки не визначено. Жителів просять мати необхідний запас води на три дні, заряджені телефони та павербанки”, – сказано в повідомленні паблика LozovaNews.
Пізніше у коментарі “Суспільному” інформацію про відключення водопостачання та світла у Лозовій підтвердив заступник голови Лозівської міськради Денис Петренко. Котельні, що опалюють місто, переводять на роботу на генераторах. Петренко заявив, що енергетики не попередили міську владу заздалегідь про заплановане відключення. Інформації про те, коли з’являться світло та вода, зараз немає.
Незадовго до появи інформації про знеструмлення Лозової в Харківській області чули вибухи. Про них повідомляли зокрема мешканці Харкова, проте офіційних повідомлень про “прильоти” не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про аварійне відключення світла в Лозовій на Харківщині повідомили місцеві ЗМІ".