Проводятся плановые отключения, — Синегубов об электроснабжении на Харьковщине

В Харьковской области восстановили функционирование все объекты критической энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в результате ударов российских военных.

Об этом председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Мы зависим от общенациональной ситуации с электроснабжением, но сейчас у нас абсолютно все критические объекты, которые были повреждены, которые были под ударами, они в том или ином виде восстановили свое функционирование. Мы стабилизировали эту ситуацию. У нас проводятся плановые сейчас отключения, которые зависят напрямую от ситуации в Укрэнерго по национальной сети», — отметил Синегубов.

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Что касается деоккупированных территорий, то там восстановили электроснабжение 80% абонентов, добавил глава ХОВА.