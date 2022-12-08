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Проводятся плановые отключения, — Синегубов об электроснабжении на Харьковщине

Общество 19:21   08.12.2022
Елена Нагорная
Проводятся плановые отключения, — Синегубов об электроснабжении на Харьковщине

В Харьковской области восстановили функционирование все объекты критической энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в результате ударов российских военных.

Об этом председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Мы зависим от общенациональной ситуации с электроснабжением, но сейчас у нас абсолютно все критические объекты, которые были повреждены, которые были под ударами, они в том или ином виде восстановили свое функционирование. Мы стабилизировали эту ситуацию. У нас проводятся плановые сейчас отключения, которые зависят напрямую от ситуации в Укрэнерго по национальной сети», — отметил Синегубов.

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Что касается деоккупированных территорий, то там восстановили электроснабжение 80% абонентов, добавил глава ХОВА.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 19:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области восстановили функционирование все объекты критической энергетической инфраструктуры, которые были повреждены в результате ударов российских военных.".