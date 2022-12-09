«Харьковоблэнерго» обнародовало график веерных отключений света на неделю

С 12 декабря в Харьковской области будет действовать новый график отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В новом графике расширен список адресов по очереди таким образом, чтобы отключения происходили более равномерно. Мы просмотрели список адресов по каждой очереди и продолжаем над этим работать», — отметили в «Харьковоблэнерго».

Ежедневно будет 12 очередей отключения света, максимальная продолжительность при плановом отключении — 3 часа.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.