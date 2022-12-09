«Почему у меня нет света, а у соседа есть?»: разъяснение Харьковоблэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» напоминают абонентам, что отключать электроэнергию могут как по почасовому (то есть плановому) графику, так и по аварийным, они бывают обычные и специальные.

График почасовых отключений действует ежедневно, с 7:00 до 22:00, состоит из 12 очередей и меняется еженедельно. Продолжительность отключения света составляет 3 часа. С этим графиком можно ознакомиться на сайте АО «Харьковоблэнерго», рассказывают в компании.

Чтобы узнать, когда не будет света, нужно:

1. Открыть форму на сайте «Харьковоблэнерго».

2. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.

3. Нажать «Проверить».

В то же время энергетики отмечают, что эта форма действительна только для плановых отключений.

Если же возникает нарушение баланса между выработкой электроэнергии и ее потреблением, применяется график аварийных отключений, чтобы энергетики имели возможность провести ремонты на объектах, поврежденных в результате ракетных ударов.

«Каждый день национальная энергетическая компания «Укрэнерго» доводит до операторов распределения так называемые лимиты, то есть указывает, какой объем электроэнергии область может потреблять в настоящее время, чтобы сохранить баланс в единой энергетической системе. Если плановых отключений для этого недостаточно, облэнерго вынуждены применять дополнительные ограничения, и очереди почасовых отключений расширяются или дополняются. Сделать это диспетчер обязан срочно — в течение 15 минут, поэтому облэнерго лишено возможности предупредить потребителей заранее», — пояснили в компании.

Есть и еще один тип — специальный график аварийных отключений, который НЭК «Укрэнерго» требует применить в экстренных случаях. Тогда свет может исчезнуть больше, чем на 3-4 часа. Такая ситуация была в Харькове и области после последнего массированного ракетного обстрела Украины.

В Харьковоблэнерго подчеркивают, что аварийные отключения применяются не обязательно только в той области, где недавно были ракетные удары. После восьмой атаки на энергетическую систему они были введены во всех регионах Украины.

Также в компании ответили на один из самых распространенных вопросов: «Почему моего дома в графике нет, а свет выключили?»

«Может быть несколько причин: очередь пришлось расширить из-за того, что область не укладывается в доведенные лимиты НЭК «Укрэнерго»; применены графики аварийных или специальных аварийных отключений. В этом случае также может увеличиваться продолжительность отключения, хотя облэнерго стараются отключать электричество не более, чем на 4 часа», — пояснили в облэнерго.

И еще один вопрос: «Почему у меня нет света, а у соседа есть?»

«Все графики отключений составляются таким образом, чтобы работала критическая инфраструктура: тепловые сети, насосные станции, больницы, военные объекты, метро, наземный электротранспорт и другие объекты. Чаще всего они запитаны не отдельно, а на одной линии с жилыми домами. В таком случае эти дома также не отключаются», — добавили энергетики.

Ранее «Харьковоблэнерго» обнародовало почасовой график отключений света на период с 12 по 18 декабря. В компании заверили, что он сформирован таким образом, чтобы абоненты обесточивались равномерно.