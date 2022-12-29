На Харківщині підключили газ у прикордонних селах

У селах Токарівка та Лобанівка, що знаходяться біля самого кордону з РФ, відновлюють газ.

“У деокупованих населених пунктах Харківщини, які розташовані вздовж кордону з РФ, йде відновлення газопостачання. Фахівці “Харківгазу” підключили до розподільної мережі села Токарівка та Лобанівка Харківського району – “блакитне” паливо надійшло майже до 70 житлових будинків”, – повідомив заступник голови ХОВА. Михайло Харнам.

Також, за його словами, газопостачання відновлюють у селі Залиман Балаклійської громади. Там газопроводи відновили для близько 30 сімей.

Нагадаємо, нещодавно у ХОВА заявили, що повністю відновили газопостачання у прикордонній Золочівській громаді.