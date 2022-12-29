Live
  • Четвер 29.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

На Харківщині підключили газ у прикордонних селах

Суспільство 12:41   29.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині підключили газ у прикордонних селах

У селах Токарівка та Лобанівка, що знаходяться біля самого кордону з РФ, відновлюють газ.

“У деокупованих населених пунктах Харківщини, які розташовані вздовж кордону з РФ, йде відновлення газопостачання. Фахівці “Харківгазу” підключили до розподільної мережі села Токарівка та Лобанівка Харківського району – “блакитне” паливо надійшло майже до 70 житлових будинків”, – повідомив заступник голови ХОВА. Михайло Харнам.

Також, за його словами, газопостачання відновлюють у селі Залиман Балаклійської громади. Там газопроводи відновили для близько 30 сімей.

  • Читайте також: За тиждень на Харківщині з’явилися дві тимчасові переправи – Мінінфраструктури

    • Нагадаємо, нещодавно у ХОВА заявили, що повністю відновили газопостачання у прикордонній Золочівській громаді.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:47
    Харківщина отримала на відновлення майже 1 млрд із держбюджету: що зробили
    09:46
    За тиждень на Харківщині з’явилися дві тимчасові переправи – Мінінфраструктури
    10:33
    У Харкові відновлюють чергові зруйновані обстрілами будинки (фото)
    16:17
    Як живуть люди на окупованій Куп’янщині, розповів голова РВА
    15:25
    Жадан перерахував 0,5 млн грн на відновлення Харківського університету

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині підключили газ у прикордонних селах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 12:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селах Токарівка та Лобанівка, що знаходяться біля самого кордону з РФ, відновлюють газ".