На Харківщині підключили газ у прикордонних селах
У селах Токарівка та Лобанівка, що знаходяться біля самого кордону з РФ, відновлюють газ.
“У деокупованих населених пунктах Харківщини, які розташовані вздовж кордону з РФ, йде відновлення газопостачання. Фахівці “Харківгазу” підключили до розподільної мережі села Токарівка та Лобанівка Харківського району – “блакитне” паливо надійшло майже до 70 житлових будинків”, – повідомив заступник голови ХОВА. Михайло Харнам.
Також, за його словами, газопостачання відновлюють у селі Залиман Балаклійської громади. Там газопроводи відновили для близько 30 сімей.
Читайте також: За тиждень на Харківщині з’явилися дві тимчасові переправи – Мінінфраструктури
Нагадаємо, нещодавно у ХОВА заявили, що повністю відновили газопостачання у прикордонній Золочівській громаді.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині підключили газ у прикордонних селах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 12:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селах Токарівка та Лобанівка, що знаходяться біля самого кордону з РФ, відновлюють газ".