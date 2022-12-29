Live
  • Четверг 29.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

На Харьковщине подключили газ в приграничных селах

Общество 12:41   29.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине подключили газ в приграничных селах

В селах Токаревка и Лобановка, которые находятся у самой границы с РФ, восстанавливают газ.

«В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины, которые расположены вдоль границы с РФ, идет восстановление газоснабжения. Специалисты «Харьковгаза» подключили к распределительной сети села Токаревка и Лобановка Харьковского района — «голубое» топливо поступило почти в 70 жилых домов», — сообщил заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.

Также, по его словам, газоснабжение восстанавливают в селе Залиман Балаклейской громады. Там газопроводы восстановили для около 30 семей.

  • Читайте также: В Харькове восстанавливают очередные разрушенные обстрелами дома (фото)

    • Напомним, недавно в ХОВА заявили, что полностью восстановили газоснабжение в приграничной Золочевской громаде.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:47
    Харьковщина получила на восстановление почти 1 млрд из госбюджета: что сделали
    09:46
    За неделю на Харьковщине появились две временные переправы — Мининфраструктуры
    10:33
    В Харькове восстанавливают очередные разрушенные обстрелами дома (фото)
    16:17
    Как живут люди на оккупированной Купянщине, рассказал глава РВА
    15:25
    Жадан перечислил 0,5 млн грн на восстановление Харьковского университета

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине подключили газ в приграничных селах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 12:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селах Токаревка и Лобановка, которые находятся у самой границы с РФ, восстанавливают газ".