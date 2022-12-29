На Харьковщине подключили газ в приграничных селах

В селах Токаревка и Лобановка, которые находятся у самой границы с РФ, восстанавливают газ.

«В деоккупированных населенных пунктах Харьковщины, которые расположены вдоль границы с РФ, идет восстановление газоснабжения. Специалисты «Харьковгаза» подключили к распределительной сети села Токаревка и Лобановка Харьковского района — «голубое» топливо поступило почти в 70 жилых домов», — сообщил заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.

Также, по его словам, газоснабжение восстанавливают в селе Залиман Балаклейской громады. Там газопроводы восстановили для около 30 семей.

Напомним, недавно в ХОВА заявили, что полностью восстановили газоснабжение в приграничной Золочевской громаде.