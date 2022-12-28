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На Золочевщине почти полностью восстановили газ и электроснабжение — ХОВА

Общество 15:48   28.12.2022
Оксана Якушко
На Золочевщине почти полностью восстановили газ и электроснабжение — ХОВА Фото: Харьковоблэнерго

В настоящее время газ есть во всей Золочевской общине, в том числе и в двух деоккупированных селах, сообщила ХОВА.

Электричество на Золочевщине вернули в восемь пограничных сел, сообщили во время аппаратного совещания начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова 27 декабря.

По данным начальника Богодуховской районной военной администрации Анатолия Рисцова, без света в районе еще остаются села Гурьев Казачок, Сотницкий Казачок, Цилюрики и частично – Макарово Золочевской общины. Энергетики сейчас работают над возобновлением энергоснабжения в эти населенные пункты.

Также в приграничной громаде восстановлена мобильная связь, работают отделения «ПриватБанка» и «Новой Почты», продуктовые магазины, кафе и аптеки. На Золочевщине проводят ямочный ремонт дорог.

«Около 60% земель сельскохозяйственного назначения в общине не используются, многие разрушения получили предприятия. Каждый день мы направляем группы саперов туда, где нужна помощь», – отметил руководитель Богодуховской РВА.

Также в районе продолжается прием документов от граждан, чье имущество повреждено в результате боевых действий. По состоянию на 26 декабря зарегистрировано 622 заявления. На основании представленных документов составляются акты обследования зданий. Людей, чье имущество было повреждено, снабжают стройматериалами.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 15:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время газ есть во всей Золочевской общине, в том числе и в двух деоккупированных селах, сообщила ХОВА.".