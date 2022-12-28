На Золочівщині майже повністю відновили газ та електропостачання – ХОВА

Наразі газ є у всій Золочівській громаді, зокрема й у двох деокупованих селах, повідомила ХОВА.

Електрику на Золочівщині повернули до восьми прикордонних сіл, повідомили під час апаратної наради начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова 27 грудня.

За даними начальника Богодухівської районної військової адміністрації Анатолія Рисцова, без світла в районі ще залишаються села Гур’їв Козачок, Сотницький Козачок, Цилюрики та частково – Макарове Золочівської громади. Енергетики наразі працюють над відновленням енергопостачання в ці населені пункти.

Також у прикордонній громаді відновлено мобільний зв’язок, працюють відділення «ПриватБанку» і «Нової Пошти», продуктові магазини, кафе та аптеки. На Золочівщині проводять ямковий ремонт доріг.

«Близько 60% земель сільськогосподарського призначення в громаді не використовуються, багато руйнувань зазнали підприємства. Кожного дня ми спрямовуємо групи саперів туди, де потрібна допомога», – відзначив керівник Богодухівської РВА.

Також у районі триває прийом документів від громадян, чиє майно було пошкоджене внаслідок бойових дій. Станом на 26 грудня зареєстровано 622 заяви. На підставі поданих документів складаються акти обстеження будівель. Людей, чиє майно було пошкоджене, забезпечують будівельними матеріалами.