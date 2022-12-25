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Як живуть люди на окупованій Куп’янщині, розповів голова РВА

Суспільство 16:17   25.12.2022
Олена Нагорна
Як живуть люди на окупованій Куп’янщині, розповів голова РВА

У Куп’янському районі Харківської області залишаються під тимчасовою окупацією 60% Дворічанської громади та близько п’яти населених пунктів Петропавлівської громади, розповів в етері національного телемарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Ситуація достатньо різна. Ті населені пункти, які перебувають на відстані від лінії зіткнення, від лінії фронту, там залишаються місцеві мешканці. Там, за нашою інформацією є електроенергія, яка постачається з боку РФ. Там є газ, який постачається з боку деокупованих територій України. І там є значне скупчення окупаційних військ. Люди, які проживають в цих населених пунктах, вони мають можливість за бажанням виїхати в сторону Луганської області. У населений пункт Троїцьке, знаю, що виїжджають”, – зазначив він.

За його словами, у населених пунктах, наближених до лінії фронту, ситуація інша: місцеві жителі здебільшого виїхали.

“Там є скупчення також окупаційних військ, там квітне мародерство – вивозять меблі, вивозять все з порожніх хат. Як нам розказували, інформація потребує, звичайно, перевірки, що окупаційні війська проводили певні евакуаційні дії, внаслідок яких вивозили людей із прифронтових сіл у Бєлгород. Деякі з цих людей поверталися в Україну, а деякі, за свідченнями родичів-дворічан, навіть потрапили в місто Кіров РФ”, – розповів Канашевич.

Також він наголосив, що на окупованих територіях газ і світло є, а на деокупованих, зокрема у Дворічанській громаді, де мешкають 3,5 тисячі осіб, – ані світла, ані газу немає.

“Що є черговим прикладом того, що російські війська все ж таки воюють з цивільним населенням”, – підкреслив голова РВА.

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Також він констатував, що протягом останніх трьох-п’яти днів інтенсивність обстрілів із боку загарбників збільшилася, тому якщо мешканці деокупованих територій захочуть евакуюватись, то вони можуть розраховувати на допомогу РВА.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 16:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області залишаються під тимчасовою окупацією 60% Дворічанської громади та близько п’яти населених пунктів Петропавлівської громади, розповів в етері національного телемарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".