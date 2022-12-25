Как живут люди на оккупированной Купянщине, рассказал глава РВА

В Купянском районе Харьковской области остаются под временной оккупацией 60% Двуречанской громады и около пяти населенных пунктов Петропавловской громады, рассказал в эфире национального телемарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Ситуация достаточно разная. Те населенные пункты, которые находятся на расстоянии от линии соприкосновения, от линии фронта, там остаются местные жители. Там, по нашей информации, есть электроэнергия, которая поставляется со стороны РФ. Там есть газ, который поставляется со стороны деоккупированных территорий Украины. И там есть значительное скопление оккупационных войск. Люди, проживающие в этих населенных пунктах, они имеют возможность по желанию выехать в сторону Луганской области. В населенный пункт Троицкое, знаю, что выезжают», — отметил он.

По его словам, в населенных пунктах, приближенных к линии фронта, — ситуация другая: местные жители в основном выехали.

«Там есть скопление также оккупационных войск, там процветает мародерство — вывозят мебель, вывозят все из пустых домов. Как нам рассказывали, информация требует, конечно, проверки, что оккупационные войска проводили определенные эвакуационные действия, в результате которых вывозили людей из прифронтовых сел в Белгород. Некоторые из этих людей возвращались в Украину, а некоторые, по свидетельствам родственников, даже попали в город Киров РФ», — рассказал Канашевич.

Также он подчеркнул, что на оккупированных территориях газ и свет есть, а на деоккупированных, в частности в Двуречанской громаде, где живут 3,5 тысячи человек, — ни света, ни газа нет.

«Что является очередным примером того, что российские войска все же воюют с гражданским населением», — подчеркнул председатель РВА.

Также он констатировал, что в течение последних трех-пяти дней интенсивность обстрелов захватчиков увеличилась, поэтому если жители деоккупированных территорий захотят эвакуироваться, то они могут рассчитывать на помощь РВА.