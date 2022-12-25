Российская армия провела атаку в районе Двуречной на Харьковщине — Генштаб

Силы обороны отбили атаку оккупантов в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

Кроме этого, захватчики обстреляли районы по меньшей мере 22 населенных пунктов региона.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Нестерно, Землянки, Хатнее и Амбарное.

Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Россияне осуществили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крохмальное.