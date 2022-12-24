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Информационная операция и подготовка к реальной — ISW об атаке РФ Харьковщины

Мир 08:01   24.12.2022
Оксана Горун
Информационная операция и подготовка к реальной — ISW об атаке РФ Харьковщины Фото: карта ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) высказали свое видение того, зачем оккупантам понадобилось атаковать село Хатнее на Харьковщине.

«22-23 декабря российские войска, вероятно, провели как минимум две боевые разведывательные миссии на севере и северо-востоке Украины. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в Высоком Сумской области (Высокое находится на государственной границе в 50 км к юго-востоку от города Сумы) и Хатнем в Харьковской области (примерно в 8 км от международной границы и в 90 км к северо-востоку от Балаклеи), — отметили в сводке ISW за 23 декабря. Аналитики высказали свою версию причин происходящего. — Российская разведка северной границы Украины продвигает как российскую информационную операцию, призванную убедить Украину и Запад в том, что российские войска нападут на север Украины, так и подготовку к реальной операции».

Хатнее в Харьковской области на карте DeepState
Фото: карта DeepState

Отметим, ранее глава приграничной Дергачевской громады Харьковщины Вячеслав Задоренко также сообщал об активности российских ДРГ вдоль госграницы на севере от Харькова. Что вписывается в концепцию ISW.

Американские аналитики в сводке проинформировали и о ситуации на фронте в соседней Луганской области. Пока угрожающей информации о возможности продвижения противника оттуда в сторону деоккупированных территорий Харьковщины нет. Более того, по в ISW сделали выводы об освобождении Силами обороны нескольких населенных пунктов. Так, по мнению американских экспертов, украинские война, вероятно, захватили село Коломыйчиха в направлении Сватово и Червонопоповку. Второй из населенных пунктов — стратегически важен. Червонопоповка находится прямо на трассе Сватово — Кременная. Если село действительно захватили, это означает, что Силы обороны полностью перерезали основной путь сообщения между Сватово и Кременной.

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    • «По оценке ISW, украинские силы, вероятно, находятся в Червонопоповке, несмотря на отсутствие визуальных свидетельств освобождения Червонопоповки», — заявили американские аналитики.

    Генштаб ВСУ пока что не подтверждал информацию о взятии этих населенных пунктов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики американского Института изучения войны (ISW) высказали свое видение того, зачем оккупантам понадобилось атаковать село Хатнее на Харьковщине".