Інформаційна операція та підготовка до реальної – ISW про атаку РФ Харківщини

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловили своє бачення того, навіщо окупантам знадобилося атакувати село Хатнє на Харківщині.

“22-23 грудня російські війська, ймовірно, провели як мінімум дві бойові розвідувальні місії на півночі та північному сході України. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ у Високому Сумської області (Високе знаходиться на державному кордоні в 50 км на південному сході від міста Суми) і Хатнєму в Харківській області (приблизно за 8 км від міжнародного кордону та за 90 км на північний схід від Балаклії), – зазначили у зведенні ISW за 23 грудня. Аналітики висловили свою версію причин таких дій армії РФ. – Розвідка північного кордону України просуває як російську інформаційну операцію, покликану переконати Україну та Захід у тому, що російські війська нападуть на північ України, так і підготовку до реальної операції”.

Зазначимо, раніше голова прикордонної Дергачівської громади Харківщини Вячеслав Задоренко також повідомляв про активність російських ДРГ вздовж держкордону на півночі від Харкова. Що вписується в концепцію ISW.

Американські аналітики у зведенні поінформували і про ситуацію на фронті в сусідній Луганській області. Поки що загрозливої ​​інформації щодо можливості просування противника звідти у бік деокупованих територій Харківщини немає. Більше того, в ISW зробили висновки про звільнення Силами оборони кількох населених пунктів. Так, на думку американських експертів, українські війська, ймовірно, захопили село Коломийчиха у напрямку Сватового та Червонопопівку. Другий із населених пунктів – стратегічно важливий. Червонопопівка знаходиться просто на трасі Сватове – Кремінна. Якщо село справді захопили, це означає, що Сили оборони повністю перерізали основний шлях сполучення між Сватовим та Кремінною.

“За оцінкою ISW, українські сили, ймовірно, перебувають у Червонопопівці, незважаючи на відсутність візуальних свідчень звільнення Червонопопівки”, – заявили американські аналітики.

Генштаб ЗСУ поки що не підтверджував інформацію щодо взяття цих населених пунктів.