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На півночі від Харкова через кордон намагаються проникнути ворожі ДРГ

Події 12:02   23.12.2022
Оксана Горун
На півночі від Харкова через кордон намагаються проникнути ворожі ДРГ Фото: карта DeepState

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив про постійні спроби диверсантів проникнути на Харківщину.

“Вздовж державного кордону на півночі Дергачівщини Сили оборони України активно протидіють спробам ворожих диверсантів проникнути на нашу територію, – написав Задоренко в Телеграмі. – При цьому російська армія постійно обстрілює з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти – Ветеринарне, Козачу Лопань, Гранів, Токарівку і Гоптівку. На щастя, за минулий тиждень від обстрілів ніхто з наших мешканців не постраждав”.

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    • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про спробу росіян атакувати населений пункт біля кордону на Харківщині. Однак це відбувалося на сході від Харкова – у районі Великого Бурлука.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 12:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив про постійні спроби диверсантів проникнути на Харківщину".