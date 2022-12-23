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Армія РФ атакувала населений пункт біля кордону на Харківщині (мапа)

Події 07:30   23.12.2022
Оксана Горун
Армія РФ атакувала населений пункт біля кордону на Харківщині (мапа)

У зведенні на 6 ранку 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про спробу окупантів із РФ атакувати село Хатнє, яке знаходиться в районі Великого Бурлука.

“Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне Харківської області”, – зокрема повідомили в ГШ.

Хатнє деокупували під час осіннього наступу Сил оборони. Село розташоване неподалік держкордону з РФ – слідом за колись місцевим пунктом пропуску Мілове.

Домашнє в Харківській області на карті DeepState

Також у Генштабі повідомили про те, що протягом доби цивільні об’єкти на Харківщині зазнали ракетного удару. За інформацією голови ХОВА, “приліт” був на околиці Харкова.

Крім того, тривали й обстріли населених пунктів із артилерії та мінометів.

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    • На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новомлинська, Куп’янська, Крохмального і Берестового,” – перерахували в Генштабі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні на 6 ранку 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про спробу окупантів із РФ атакувати село Хатнє, яке знаходиться в районі Великого Бурлука".