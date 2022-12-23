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Армия РФ атаковала населенный пункт у границы на Харьковщине (карта)

Происшествия 07:30   23.12.2022
Оксана Горун
Армия РФ атаковала населенный пункт у границы на Харьковщине (карта)

В сводке на 6 утра 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил о попытке оккупантов из РФ атаковать село Хатнее, которое находится в районе Великого Бурлука.

«Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатнее Харьковской области», — в частности сообщили в ГШ.

Хатнее деоккупировали во время осеннего наступления Сил обороны. Село расположено неподалеку от госграницы с РФ  — следом за некогда местным пунктом пропуска Меловое.

Хатнее в Харьковской области на карте DeepState
Фото: карта DeepState

Также в Генштабе сообщили о том, что в течение суток гражданские объекты на Харьковщине подверглись ракетному удару. По информации главы ХОВА, «прилет» был на окраине Харькова.

Кроме того, продолжались и обстрелы населенных пунктов из артиллерии и минометов.

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    • «На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области. На Купянском направлении враг произвел огневое поражение неподалеку от Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового», — перечислили в Генштабе.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 07:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 6 утра 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил о попытке оккупантов из РФ атаковать село Хатнее, которое находится в районе Великого Бурлука".