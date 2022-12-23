Армия РФ атаковала населенный пункт у границы на Харьковщине (карта)

В сводке на 6 утра 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил о попытке оккупантов из РФ атаковать село Хатнее, которое находится в районе Великого Бурлука.

«Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатнее Харьковской области», — в частности сообщили в ГШ.

Хатнее деоккупировали во время осеннего наступления Сил обороны. Село расположено неподалеку от госграницы с РФ — следом за некогда местным пунктом пропуска Меловое.

Также в Генштабе сообщили о том, что в течение суток гражданские объекты на Харьковщине подверглись ракетному удару. По информации главы ХОВА, «прилет» был на окраине Харькова.

Кроме того, продолжались и обстрелы населенных пунктов из артиллерии и минометов.

«На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области. На Купянском направлении враг произвел огневое поражение неподалеку от Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового», — перечислили в Генштабе.