Армия РФ атаковала населенный пункт у границы на Харьковщине (карта)
В сводке на 6 утра 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил о попытке оккупантов из РФ атаковать село Хатнее, которое находится в районе Великого Бурлука.
«Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатнее Харьковской области», — в частности сообщили в ГШ.
Хатнее деоккупировали во время осеннего наступления Сил обороны. Село расположено неподалеку от госграницы с РФ — следом за некогда местным пунктом пропуска Меловое.
Также в Генштабе сообщили о том, что в течение суток гражданские объекты на Харьковщине подверглись ракетному удару. По информации главы ХОВА, «прилет» был на окраине Харькова.
Кроме того, продолжались и обстрелы населенных пунктов из артиллерии и минометов.
Читайте также: Армия РФ провела атаку на Харьковщине — информация Генштаба (карта)
«На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области. На Купянском направлении враг произвел огневое поражение неподалеку от Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового», — перечислили в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ атаковала населенный пункт у границы на Харьковщине (карта)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 6 утра 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил о попытке оккупантов из РФ атаковать село Хатнее, которое находится в районе Великого Бурлука".