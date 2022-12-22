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Армия РФ ударила по окраине Харькова, никто не пострадал — Синегубов

Происшествия 19:38   22.12.2022
Елена Нагорная
Армия РФ ударила по окраине Харькова, никто не пострадал — Синегубов Фото: Олег Синегубов

В результате вражеского удара около 18-ти часов 22 декабря пострадавших предварительно нет. «Прилет» был на окраине Харькова.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня вечером зафиксирован вражеский удар по Харькову. Предварительно — ракетный. Взрыв произошел на окраине города. На сейчас — без пострадавших», — написал он.

Напомним, что вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, и спустя мгновение в регионе была объявлена воздушная тревога.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 19:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара около 18-ти часов 22 декабря пострадавших предварительно нет. «Прилет» был на окраине Харькова.".