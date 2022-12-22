Армия РФ ударила по окраине Харькова, никто не пострадал — Синегубов

В результате вражеского удара около 18-ти часов 22 декабря пострадавших предварительно нет. «Прилет» был на окраине Харькова.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня вечером зафиксирован вражеский удар по Харькову. Предварительно — ракетный. Взрыв произошел на окраине города. На сейчас — без пострадавших», — написал он.

Напомним, что вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, и спустя мгновение в регионе была объявлена воздушная тревога.