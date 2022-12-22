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В Харькове прогремел взрыв: Синегубов призвал находиться в укрытиях

Происшествия 18:07   22.12.2022
Елена Нагорная
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов призвал находиться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях. Подробности пока неизвестны.

Во время взрыва глава ХОВА давал комментарий в эфире национального темарафона.

«Сейчас у нас практически в прямом эфире удар по городу Харькову. Наверное, это был ракетный удар. Сейчас будем выяснять. Подразделения ГСЧС будут направляться на место для ликвидации последствий. Сейчас у нас раздается воздушная тревога. И идут удары по городу Харькову», — сказал он.

По данным ряда Telegram-каналов, враг ударил ракетами с территории Белгородской области, и одну из них якобы сбила украинская ПВО. Эта информация официально не подтверждена.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 18:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.".