В Харькове прогремел взрыв: Синегубов призвал находиться в укрытиях

Вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях. Подробности пока неизвестны.

Во время взрыва глава ХОВА давал комментарий в эфире национального темарафона.

«Сейчас у нас практически в прямом эфире удар по городу Харькову. Наверное, это был ракетный удар. Сейчас будем выяснять. Подразделения ГСЧС будут направляться на место для ликвидации последствий. Сейчас у нас раздается воздушная тревога. И идут удары по городу Харькову», — сказал он.

По данным ряда Telegram-каналов, враг ударил ракетами с территории Белгородской области, и одну из них якобы сбила украинская ПВО. Эта информация официально не подтверждена.