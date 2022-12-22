У Харкові прогримів вибух: Синєгубов закликав перебувати в укриттях
Увечері 22 грудня мешканці Харкова чули вибух. Він прогримів о 17:54, і за хвилину в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області перебувати у укриттях. Подробиці поки що невідомі.
Під час вибуху очільник ХОВА давав коментар в етері національного темарафону.
“Зараз у нас практично у прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар. Зараз будемо з’ясовувати. Підрозділи ДСНС будуть направлятися на місце для ліквідації наслідків. Зараз у нас лунає повітряна тривога. І йдуть удари по місту Харкову”, – сказав він.
За даними низки Telegram-каналів, ворог ударив ракетами з території Бєлгородської області, і одну з них нібито збила українська ППО. Ця інформація офіційно не підтверджена.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 18:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 22 грудня мешканці Харкова чули вибух. Він прогримів о 17:54, і за хвилину в регіоні була оголошена повітряна тривога.".