Армія РФ вдарила по околиці Харкова, ніхто не постраждав – Синєгубов
Внаслідок ворожого удару близько 18-ї години 22 грудня постраждалих попередньо немає. Влучання було на околиці Харкова.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Сьогодні ввечері зафіксований ворожий удар по Харкову. Попередньо – ракетний. Вибух відбувся на околицях міста. На зараз – без постраждалих”, – написав він.
Нагадаємо, що ввечері 22 грудня мешканці Харкова чули вибух. Він прогримів о 17:54, і за мить у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 19:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару близько 18-ї години 22 грудня постраждалих попередньо немає. Влучання було на околиці Харкова.".