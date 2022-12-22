Армія РФ вдарила по околиці Харкова, ніхто не постраждав – Синєгубов

Внаслідок ворожого удару близько 18-ї години 22 грудня постраждалих попередньо немає. Влучання було на околиці Харкова.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні ввечері зафіксований ворожий удар по Харкову. Попередньо – ракетний. Вибух відбувся на околицях міста. На зараз – без постраждалих”, – написав він.

Нагадаємо, що ввечері 22 грудня мешканці Харкова чули вибух. Він прогримів о 17:54, і за мить у регіоні було оголошено повітряну тривогу.