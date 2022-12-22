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Армія РФ вдарила по околиці Харкова, ніхто не постраждав – Синєгубов

Події 19:38   22.12.2022
Олена Нагорна
Армія РФ вдарила по околиці Харкова, ніхто не постраждав – Синєгубов

Внаслідок ворожого удару близько 18-ї години 22 грудня постраждалих попередньо немає. Влучання було на околиці Харкова.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні ввечері зафіксований ворожий удар по Харкову. Попередньо – ракетний. Вибух відбувся на околицях міста. На зараз – без постраждалих”, – написав він.

Нагадаємо, що ввечері 22 грудня мешканці Харкова чули вибух. Він прогримів о 17:54, і за мить у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 19:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару близько 18-ї години 22 грудня постраждалих попередньо немає. Влучання було на околиці Харкова.".