На севере от Харькова через границу пытаются проникнуть вражеские ДРГ
Фото: карта DeepState
Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил о постоянных попытках диверсантов проникнуть на Харьковщину.
«Вдоль государственной границы на севере Дергачевщины Силы обороны Украины активно противодействуют попыткам вражеских диверсантов проникнуть на нашу территорию, — написал Задоренко в telegram. — При этом российская армия постоянно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты – Ветеринарное, Казачью Лопань, Гранов, Токаревку и Гоптовку. К счастью, за прошлую неделю от обстрелов никто из наших жителей не пострадал».
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Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о попытке россиян атаковать населенный пункт у границы на Харьковщине. Однако это происходило на востоке от Харькова — в районе Великого Бурлука.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 12:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил о постоянных попытках диверсантов проникнуть на Харьковщину".