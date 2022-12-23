На севере от Харькова через границу пытаются проникнуть вражеские ДРГ

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил о постоянных попытках диверсантов проникнуть на Харьковщину.

«Вдоль государственной границы на севере Дергачевщины Силы обороны Украины активно противодействуют попыткам вражеских диверсантов проникнуть на нашу территорию, — написал Задоренко в telegram. — При этом российская армия постоянно обстреливает из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты – Ветеринарное, Казачью Лопань, Гранов, Токаревку и Гоптовку. К счастью, за прошлую неделю от обстрелов никто из наших жителей не пострадал».

Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о попытке россиян атаковать населенный пункт у границы на Харьковщине. Однако это происходило на востоке от Харькова — в районе Великого Бурлука.