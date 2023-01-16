Сьогодні 16 січня: яке свято та день в історії

16 січня за церковним календарем пам’ять пророка Малахії та мученика Гордія. У цей день почалася “Буря в пустелі”, а в Україні прийняли “диктаторські закони”.

Свята та пам’ятні дати 16 січня

16 січня в Україні протягом декількох років ушановували пам’ять захисників Донецького аеропорту. Проте у 2022 році спільним наказом Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ цю пам’ятну дату перенесли на 20 січня.

У світі під егідою ЮНЕСКО проходить Усесвітній день “The Beatles”.

16 січня в історії

16 січня 1918 року Мала Рада прийняла закон про Армію Української Народної Республіки.

16 січня 1919 року українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.

16 січня 1954 року місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, а Кам’янець-Подільська область — на Хмельницьку. Протягом своєї історії Хмельницький мав різні назви, проте завжди вони “оберталися” навколо відначальної – Плоскирів, за назвою річки Плоска неподалік. На Хмельницький його перейменували на честь гетьмана Богдана Хмельницького.

16 січня 1957 року в англійському Ліверпулі відкрився “The Cavern Club” – культовий заклад, у якому починала зліт на музичний олімп група “The Beatles”. З 1961 по 1963 рік “The Beatles” виступили тут 292 рази. Саме тут майбутніх зірок побачив продюсер Брайан Епштейн. У березні 1973 року Cavern Club закрили – будівлю знесли заради будівництва метро. Проте 15 тисяч каменів і цегли в подальшому використали, щоб відбудувати майже точну копію клубу. Вона відкрила свої двері в 1984-му. А в 1999-му сер Пол Маккартні – один із ексучасників “The Beatles” представив тут свій новий альбом “Run Devil Run”.

16 січня 1969 року чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.

16 січня 1991 року розпочалася знаменита операція “Буря в пустелі”, у рамках якої коаліція 28 країн вступила у війну в Перській затоці проти Іраку. Причиною для проведення такої військової операції стало вторгнення іракської армії Хусейна в Кувейт. Операцію розпочали в ніч з 16 на 17 січня 1991 року масштабним бомбардуванням військових об’єктів Іраку. У бомбардуванні взяли участь більше 1000 бойових літаків. 24 лютого почалася друга фаза операції – наземний наступ. Кувейт звільнили за чотири доби цього наступу. Уже 28 лютого Ірак звільнив Кувейт, а в подальшому визнав всі резолюції Радбезу ООН щодо конфлікту.

16 січня 1992 року Буркіна-Фасо визнала незалежність України.

16 січня 2014 року в Україні прийняті “Диктаторські закони”, які стали ще одним щаблем у процесі нагнітання народного невдоволення владою Януковича й призвели до загострення подій Революції гідності. “Закони” ухвалювали з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури – простим підняттям рук, без використання системи “Рада” та без обговорення. Метою “законотворців” було обмежити права громадян на протест, проте це, як відомо, не вдалося.

Церковне свято 16 січня

16 січня християни вшановують пам’ять пророка Малахії та мученика Гордія.

Пророк Малахія жив за 400 років до Різдва Христового. Він був останнім із старозавітних пророків, тому його ще називають “печаткою пророків”. У канон Священних книг входить його пророча книга, в якій він викривав юдеїв, передбачаючи пришестя Ісуса Христа та Його Предтечі, а також останній суд.

Мученик Гордій народився наприкінці III століття у Кесарії Каппадокійській у християнській сім’ї. Був військовим і дослужився до сотника. Під час гонінь на християн на початку IV століття залишив світ і пішов у пустелю. У 320 році Гордій відкрито виступив перед префектом міста на захист християн. Його схопили і після страшних катувань відрубали голову.

Народні прикмети

Якщо місяць у колі – вдарять сильні морози;

Хмари в цей день несуть хуртовину.

Що не можна робити 16 січня

Не можна вихвалятися чи пишатися будь-чим.

Не можна прибирати в будинку, особливо – підмітати.