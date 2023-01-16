Сегодня 16 января: какой праздник и день в истории

16 января по церковному календарю — память пророка Малахии и мученика Гордия. В этот день началась «Буря в пустыне», а в Украине приняли «диктаторские законы».

Праздники и памятные даты 16 января

16 января в Украине в течение нескольких лет чествовали память защитников Донецкого аэропорта. Однако в 2022 году общим приказом Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ эту памятную дату перенесли на 20 января.

В мире под эгидой ЮНЕСКО проходит Всемирный день The Beatles.

16 января в истории

16 января 1918 года Малый Совет принял закон об Армии Украинской Народной Республики.

16 января 1919 года украинская Директория объявила войну большевистской России.

16 января 1954 года — город Проскуров переименован в Хмельницкий, а Каменец-Подольская область — в Хмельницкую. На протяжении своей истории Хмельницкий имел разные названия, однако всегда они «крутились» вокруг изначального – Плоскиров, по названию реки Плоская неподалеку. В Хмельницкий его переименовали в честь гетмана Богдана Хмельницкого.

16 января 1957 года в английском Ливерпуле открылось «The Cavern Club» – культовое заведение, в котором начинала взлет на музыкальный олимп группа «The Beatles». С 1961 по 1963 год «The Beatles» выступили здесь 292 раза. Именно здесь будущих звезд увидел продюсер Брайан Эпштейн. В марте 1973 года «Cavern Club» закрыли – здание снесли ради строительства метро. Однако 15 тысяч камней и кирпичей в дальнейшем использовали, чтобы отстроить почти точную копию клуба. Она открыла свои двери в 1984-м. А в 1999-м сэр Пол Маккартни – один из эксучастников «The Beatles» представил здесь свой новый альбом «Run Devil Run».

16 января 1969 года чешский студент Ян Палах совершил акт самосожжения в Праге на Вацлавской площади в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.

16 января 1991 года началась знаменитая операция «Буря в пустыне», в рамках которой коалиция 28 стран вступила в войну в Персидском заливе против Ирака. Причиной проведения такой военной операции стало вторжение иракской армии Хусейна в Кувейт. Операцию начали в ночь с 16 на 17 января 1991 масштабной бомбардировкой военных объектов Ирака. В бомбардировке приняло участие более 1000 боевых самолетов. 24 февраля началась вторая фаза операции – наземное наступление. Кувейт освободили за четыре дня этого наступления. Уже 28 февраля Ирак освободил Кувейт, а в дальнейшем признал все резолюции Совбеза ООН, касающиеся конфликта.

16 января 1992 года Буркина-Фасо признала независимость Украины.

16 января 2014 года в Украине приняты «диктаторские законы», которые стали еще одной ступенью в процессе нагнетания народного недовольства властью Януковича и привели к обострению событий Революции достоинства. «Законы» принимали с грубым нарушением регламента и законодательной процедуры – простым поднятием рук, без использования системы «Рада» и без обсуждения. Целью «законотворцев» было ограничить права граждан на протест, однако это, как известно, не удалось.

Церковный праздник 16 января

16 января христиане чтят память пророка Малахии и мученика Гордия.

Пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова. Он был последним из ветхозаветных пророков, поэтому его еще называют «печатью пророков». В канон Священных книг входит его пророческая книга, в которой он обличал иудеев, предвидя пришествие Иисуса Христа и Его Предтечи, а также последний суд.

Мученик Гордий родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской в христианской семье. Был военным и дослужился до сотника. Во время гонений на христиан в начале IV века покинул мир и ушел в пустыню. В 320 году Гордий открыто выступил перед префектом города в защиту христиан. Его схватили и после страшных пыток отрубили голову.

Народные приметы

Если луна в кругу – ударят сильные морозы;

Облака в этот день несут метель.

Что нельзя делать 16 января

Нельзя хвастаться или гордиться чем-либо.

Нельзя убирать в доме, особенно – подметать.