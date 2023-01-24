Після марних спроб наступати ворог перейшов в оборону на Куп’янщині – Генштаб

Протягом доби загарбники обстріляли райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Куп’янському напрямку окупанти ведуть оборону. Обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку ситуація без істотних змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстріляно райони населених пунктів Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Нагадаємо, вранці 24 січня Генштаб повідомляв, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії, і всі атаки супротивника були відбиті українськими захисниками.