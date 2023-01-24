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Ракетні удари, обстріли та спроби наступати: Генштаб про добу на Харківщині

Події 07:22   24.01.2023
Оксана Горун
Ракетні удари, обстріли та спроби наступати: Генштаб про добу на Харківщині

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 січня повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів Харківської області.

За добу по Харківщині також завдали ракетних ударів. Загалом територією України ворог здійснив дев’ять таких ударів.

На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями“, – повідомили у ГШ.

Обстріли всього спектра артилерії зазнали райони населених пунктів Гур’єв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам’янка та Червоне Перше Харківської області.

“На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріл районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка”, – перерахували у зведенні.

Також у Генштабі проінформували про тенденції, що спостерігаються у війську окупантів, яке розмістилося в сусідній Луганській області.

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“Протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника, – констатує командування ЗСУ. – До того ж стало практикою, що на передній край в основному вирушають мобілізовані російські військовослужбовці. У той час як професійні військові намагаються всіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил Росії”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 07:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 січня повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів Харківської області".