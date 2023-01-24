Ракетные удары, обстрелы и попытки наступать: Генштаб о сутках на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 января сообщил об обстрелах более 20 населенных пунктов Харьковской области.

За сутки по Харьковщине также нанесли ракетные удары. Всего по территории Украины враг осуществил девять таких ударов.

«На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками», — сообщили в ГШ.

Обстрелам всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Стрелечья, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области.

«На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка», — перечислили в сводке.

Также в Генштабе проинформировали о тенденциях, которые наблюдаются в войске оккупантов, разместившемся в соседней Луганской области.

«В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника, — констатирует командование ВСУ. — К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу. По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2-го армейского корпуса вооруженных сил рф».