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После тщетных попыток наступать враг перешел в оборону на Купянщине — Генштаб

Происшествия 18:39   24.01.2023
Елена Нагорная
После тщетных попыток наступать враг перешел в оборону на Купянщине — Генштаб

В течение суток захватчики обстреляли районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении оккупанты ведут оборону. Обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестовое.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Басово, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григорьевка.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.

Напомним, утром 24 января Генштаб сообщал, что на Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия, и все атаки противника были отбиты украинскими защитниками.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 18:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток захватчики обстреляли районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".