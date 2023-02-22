На Харківщині видали перші два посвідчення для повернення з депортації в рф

З цим посвідченням депортовані до рф зможуть повернутися додому через території третіх країн, повідомили в ХОВА.

Минулого року Уряд запровадив експериментальний проєкт щодо оформлення посвідчення особи для тих українців, яких депортували до рф або які виїхали з тимчасово окупованих територій та втратили паспорти.

Днями працівники Міграційної служби Харківської області видали перші 2 такі посвідчення жителям Балаклійського та Харківського районів.

«До міграційників звернулись батьки з деокупованої Балаклії, в яких ще на початку липня 2022 року примусово вивезли доньку до держави-агресора. Наразі виготовлене посвідчення вручили батькам, вони з нетерпінням чекають на повернення доньки додому», – повідомили в ГУ ДМС у Харківській області.

Оформлення такого посвідчення є безоплатним і його роблять протягом 5 робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа – до 3 місяців.