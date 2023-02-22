На Харьковщине выдали первые удостоверения для возвращения из депортации из рф

С этим удостоверением депортированные в рф смогут вернуться домой через территории третьих стран, сообщили в ХОВА.

В прошлом году правительство ввело экспериментальный проект по оформлению удостоверения личности для тех украинцев, которых депортировали в рф или выехали с временно оккупированных территорий и потеряли паспорта.

На днях работники Миграционной службы Харьковской области выдали первые 2 таких удостоверения жителям Балаклейского и Харьковского районов.

«К миграционникам обратились родители из деоккупированной Балаклеи, у которых еще в начале июля 2022 года принудительно вывезли дочь в государство-агрессор. Изготовленное удостоверение вручили родителям, они с нетерпением ждут возвращения дочери домой», — сообщили в ГУ ГТС в Харьковской области.

Оформление такого удостоверения бесплатно и его производят в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты установленного образца. Срок действия документа – до 3 месяцев.